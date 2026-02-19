『アベンジャーズ』ソー役のクリス・ヘムズワースが近く同役を卒業するのではないかと懸念されていたが、もしかしたらしばらく心配はいらないかもしれない。 2011年の以来、現在まで15年にわたってソー役を務めるヘムズワース。近年では一時、私的な理由で俳優業をセーブしたり、コメディ路線に振り切った『ソー：ラブ＆サンダー』（2022）にを見せたりと、ソー役にやや消