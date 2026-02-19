2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦¥×¥íÌîµå¡¦²­Æì¥­¥ã¥ó¥×¡£2·î23Æü(·î)ÊüÁ÷¤Î¡Ö¿¿ÃæËþ¤¬¹Ô¤¯¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î²¼½Ü¤Ë²­Æì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥­¥ã¥ó¥×¼èºà¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿¿ÃæËþ¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡¢ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î2µåÃÄ¤ò¼èºà¡£Ìîµå°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë»ëÀþ¤Ç¥­¥ã¥ó¥×¤Î¶õµ¤¤òÂÎ´¶¤·¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤äÃíÌÜÁª¼ê¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£º£²óHOMINIS¤Ç¤Ï¡¢¿¿Ãæ¤Ë2