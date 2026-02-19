¾®ÎÓÁïÈþ¤¬¼ç±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö´ßÊÕ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤¬¡¢4·î3Æü¤«¤é¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¤òÀ¤¤Ë»Ä¤·¤¿»³ÅÄÂÀ°ì¤¬¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¡¢1977Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤òÉñÂæ²½¡£°ì¸«Ê¿ÏÂ¤ÇÊ¿ËÞ¤ÊÃæÎ®²ÈÄí¤ÎÊø²õ¤ÈºÆÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÈ¬ÀéÁð·°¤¬±é¤¸¤¿Àì¶È¼çÉØ¤ÎÊì¡¦ÅÄÅçÂ§»Ò¤ò±é¤¸¤ë¾®ÎÓ¤ËËÜºî¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶­¤äº£¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÝºÇ½é¤ËËÜºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤­¤Î¿´¶­¤òÊ¹