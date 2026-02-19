UI¡¦UX¤È¤¤¤¦ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¾Ã¼ºÁ°ÊÔ¡Ò¡ÖSaaS¤Ï¤â¤¦¡¢»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡ÄAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÖClaude Cowork¡×¤Î½ª¤ï¤é¤Ì¾×·â¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¤âÍ½Â¬¤¹¤ë¡ÖSaaSÇÔËÌ¡×¡Ó¤Ç¤ÏAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ê¡ÖSaaS¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¨¤ëÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSaaS¤Î»à¡×°Ê¹ß¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤É¤ó¤Ê´ë¶È¤¬À¸¤­»Ä¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬»È¤Ã¤Æ¤­¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬¡ÖÁàºî¡×¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜÎ©¤Ä¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹