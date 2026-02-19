「阪神春季キャンプ」（１８日、宜野座）阪神・木浪がシート打撃で岩貞から長打を放った。４球目を捉え右中間への二塁打とした。７日のシート打撃で２安打、１１日の紅白戦では１安打と、打席に入った実戦や実戦形式で安打をマークしてきた中、またもや定位置再奪取へ結果を残した。デイリースポーツ評論家の岡義朗氏は「『大人になったな』と感じるし、一球一球のプレーに対して気持ちを整理して臨むことができている」と評価