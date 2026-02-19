「練習試合、広島２−４ロッテ」（１８日、コザしんきんスタジアム）悔しさを晴らした。大瀬良大地投手（３４）が、２回１安打無失点と好投した。コーナーを丁寧に突く投球は、ベテランの味そのもの。「力で押していくタイプではないので、ゴロが増えていくと良いなという感じ」。存在感を示す１８球だった。初回１死では、藤原を内角へのカットボールで一ゴロ。懐に鋭く食い込んだ一球に、バットは真っ二つだ。二回は味方の