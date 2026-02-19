「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、医薬品医療機器法違反（指定薬物の使用）の罪で起訴された広島の羽月隆太郎被告（２５）について、広島地裁は１８日、保釈を認める決定をした。保釈金は即日納付され、羽月被告は勾留先の広島中央警察署から保釈された。午前１１時５０分ごろ、茶色のロングコートを羽織り、スニーカーを履いた羽月被告は、関係者に付き添われて姿を見せた。多くの報道陣