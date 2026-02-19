俳優の中村倫也（３９）が、映画「君のクイズ」（５月１５日公開）に主演することが１８日、分かった。クイズ界の絶対王者・三島役で、神木隆之介演じる天才クイズプレイヤー・本庄と激突する。直木賞作家・小川哲氏のベストセラーを原作に、クイズ番組の決勝戦を舞台にしたミステリーが展開される。三島と戦っていた本庄が最終問題で、まだ１文字も読まれていないのに早押し正答。その後、視聴者に「なぜ１文字も聞かずに正解