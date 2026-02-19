広島県東広島市で住宅が燃え裏庭で男性が死亡しているのが見つかった事件で、警察は、男性の遺体の身元がこの住宅に住む男性であると発表した。この事件は16日未明、東広島市の住宅で火事があり、裏庭で男性が首を刃物で複数回刺されて死亡しているのが見つかったものだ。警察は、DNA型鑑定の結果、遺体はこの家に住む会社役員の川本健一さんであると発表した。警察によると死因は失血死で一緒に住む50代の妻の命に別条はないとい