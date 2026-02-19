25年の歴史で最大の変革！ トヨタのカナダ法人は2026年2月10日、ミッドサイズSUV「ハイランダー」を7年ぶりに全面刷新し、5代目となる新型モデルを世界初公開しました。今回発表された新型ハイランダーは、同モデル史上初となるBEV（電気自動車）専用モデルであり、カナダ市場において2026年後半からの発売を予定しています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新たな“3列7人乗り”SUV」です！ 画像で見る（66枚）ハイ