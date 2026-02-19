小田原の起伏に富んだ公道が「自動運転の未来」を切り拓く鍵にホンダの研究開発子会社である本田技術研究所、神奈川県、小田原市の3者は2026年2月18日、小田原市における自動運転技術の実証実験について説明会を開催しました。この実証実験は2月2日に小田原市橘地域で開始されたもので、本プロジェクトの最大の特徴は、高精度地図に頼らないホンダ独自の協調人工知能「Honda CI（Cooperative Intelligence）」を活用している点