【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,662.66 △129.47（2/18）NASDAQ：22,753.64 △175.25（2/18） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って続伸となりました。投資家心理の改善から、ハイテク株に資金流入が見られたほか、金融など幅広いセクターが買われたことで、各指数は底堅い推移となりました。ダウ平均は小幅高となる49,571ドルで取引を開始すると、寄付き直後は下落する場面が見ら