米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円54銭円安ドル高の1ドル＝154円77〜87銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1777〜87ドル、182円41〜51銭。朝方発表された米経済指標が堅調だったことを受け、米利下げ観測が後退。米長期金利が上昇傾向となり、日米金利差の拡大を意識した円売りドル買いが優勢となった。