【その他の画像・動画等を元記事で観る】新潟在住の日本語ロックバンド、終活クラブ(シュウカツクラブ)の新曲「転生願望」が、TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』のOPテーマに決定した。今回、終活クラブにとって初めてのアニメ主題歌担当となる。原作『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』は、転生先を自由に選べる世界を舞台に、主人公・俺の“痛快異世界転生記”を描