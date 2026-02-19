距離と方向性を司る右ヒザの動かし方とは 体の捻転差を適正にするのが右ヒザスイング中の右ヒザの動きを見ていきましょう。まずはアドレスでの形ですが、バックスイングの動作を邪魔しないセットアップであれば、多少の個性は許容範囲ということが言えます。バックスイングは右への回旋運動ですが、このとき右のお尻を後方に引き上げる「ヒップバック」という動作が行われ、上半身では右の肩甲骨を背骨のほうに寄せて右肩を開く動