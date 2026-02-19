サンドウェッジの飛距離を知っておこう！ ショートゲームが上手くいかずにスコアをまとめられないアマチュアは多いと思いますが、私に言わせればそんなの当たり前の話。なぜなら練習していないんですもん。練習場でドライバーをガンガン打ち込むのはおかしいという話です。もっとも