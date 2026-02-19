【本日の見通し】ドル高がどこまで続くか 18日の市場ではドル高が進み、ドル円は一時154.80円台まで上値を伸ばした。21時のMBA住宅ローン申請件数に始まり、22時30分の耐久財受注、鉱工業生産、住宅着工などが軒並み好結果となってドル買いに寄与。さらにNY午後のFOMC議事要旨で、幾人かのメンバーが利上げシナリオの可能性を示すなど、予想外のタカ派姿勢が印象付けられてドル買いが強まった。一部のメン