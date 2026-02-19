東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値154.81高値154.87安値153.07 157.23ハイブレイク 156.05抵抗2 155.43抵抗1 154.25ピボット 153.63支持1 152.45支持2 151.83ローブレイク ユーロドル 終値1.1783高値1.1857安値1.1782 1.1908ハイブレイク 1.1882抵抗2 1.1833抵抗1 1.1807ピボット 1.1758支持1 1.1732支持2 1.1683ロ&#12