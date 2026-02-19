アイ・オー・データ機器のPCドライブ「BDレコ」。価格は22,880円前後 レグザに続き、ブルーレイ規格の旗振り役でもあったソニーまでもが、BDレコーダー事業から撤退することが今月明らかになった。 パナソニックとシャープのBDレコーダーはまだ健在であるものの、どこまで踏ん張れるか？ は正直分からない。「放送番組を録画して、それを光ディスクにダビングしてコ