きのう、南砺市の用水路の中で、68歳の女性が遺体で見つかりました。砺波警察署によりますと、きのう午後3時20分ごろ、南砺市野尻の用水路で砺波市苗加の無職三部友子さん（68）が倒れているのを探していた警察官が発見しました。救急隊員が駆け付けその場で死亡が確認されました。三部さんの家族からきのう早朝に行方不明届けが出ていて、警察官が捜していたということです。用水路は幅およそ60センチ、深さおよそ1メートル