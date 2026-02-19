けんか目的で金属バットなどを持って集まったとして、警視庁は19日までに、凶器準備集合の疑いで、東京都八王子市と相模原市をそれぞれ拠点とする不良グループや暴走族の少年ら計23人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。