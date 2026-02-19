宮崎市内で2次キャンプを行っているJ2新潟はオフ明けの18日、アミノバイタルトレーニングセンター宮崎で、開幕3戦目となる22日の敵地の讃岐戦へ向けて練習を再開した。0―4で完敗を喫した前節の徳島戦でフル出場したMF白井永地（30）は、相手との局面での駆け引きに勝ち続け、試合をものにできるチームを目指す決意を語った。同じJ2、しかも古巣との対戦だった徳島戦で今季初先発してフル出場。だが、試合は0―4で敗れ、開幕2