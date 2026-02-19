¥¹¥Ú¡¼¥¹¥ï¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï2026Ç¯2·î18Æü¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î¡Ö¥«¥¤¥í¥¹¡ÊKAIROS¡Ë¡×¥í¥±¥Ã¥È3¹æµ¡¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¥«¥¤¥í¥¹3¹æµ¡¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²Í½ÄêÆü»þ¤Ï2026Ç¯2·î25Æü11»þ00Ê¬00ÉÃ¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤Á¾å¤²»þ´ÖÂÓ¤Ï11»þ00Ê¬00ÉÃ¡Á11»þ20Ê¬00ÉÃ¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²Í½È÷´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î26Æü¡Á2026Ç¯3·î25Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤Î5µ¡¤Î±ÒÀ±¤Ç¡¢¹âÅÙÌó500km¤ÎÂÀÍÛÆ±´üµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡ÊTATARA-1R