中村倫也が主演を務める映画『君のクイズ』が、5月15日より全国公開されることが決定。あわせて、ティザービジュアルと特報映像が公開された。 参考：『DREAM STAGE』中村倫也に叱られたい人続出？厳しさと人間味が共存する令和の指導者像 本作は、『ゲームの王国』『地図と拳』で知られる直木賞作家・小川哲が2022年に発表し、第76回日本推理作家協会賞を受賞、2023年本屋大賞にもノミネートされた同名