１８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円８１銭前後と前日と比べて１円５０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８２円４１銭前後と同７０銭程度のユーロ高・円安だった。 この日に発表された２５年１２月の米耐久財受注や１２月の米住宅着工件数、１月の米鉱工業生産指数が市場予想を上回ったことを受け、米景気の底堅さを意識したドル買い