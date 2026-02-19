１９日の東京株式市場は主力株中心に根強い買いが続き、日経平均株価は強調展開を維持しそうだ。前日は５日ぶりに大幅反発し一時８００円を超える上昇をみせ、大引けにかけ伸び悩んだとはいえ上昇率は取引終了時で１％を上回った。きょうは前日ほど上値が伸びない可能性はあるものの、５万７０００円台半ばで頑強な値動きが見込まれ、今月１０日につけた上場来高値５万７６５０円を視野に入れるケースも考えられる。前日の