さまざまな紆余曲折を経て、ついに世界最高の舞台に立った。韓国フィギュア女子のイ・ヘインが初出場の五輪はシーズンベストを更新し、長い旅路の出発を力強く告げた。【写真】イ・ヘイン、布面積少な目バニーコスイ・ヘインは2月18日（日本時間）に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子シングル・ショートプログラムで技術点37.61点、演技構成点32.46点の合計70.07点を記録した。これは今季自己ベストの67.0