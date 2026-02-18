シェーグレン症候群は2015年1月に指定難病に指定された病気ですが、初めて名前を聞いたという方が多いのではないでしょうか。 聞き慣れない病気にかかった場合、不安になって日常生活にも手がつかない状況になる人は少なくありません。 この記事ではシェーグレン症候群の症状について詳しく紹介します。 ※この記事はMedical DOCにて『「シェーグレン症候群」を発症すると現れる症状・発症しやすい人の特徴は