BenQといえば、何を想像するだろうか。アーティストやゲーマーからすれば、モニターのイメージかもしれないが、照明製品でも多数のモデルを展開している。2月10日にメディア向けに開かれた「お手もとのあかり展」では、国内未発売の「MindDuo Max」「NookLight」「PianoLight Grand」が発表された。「MindDuo Max」「NookLight」は10月以降、「PianoLight Grand」は2026年4月の発売を予定している。●体感型の展示を展開 シチュ