― ダウは129ドル高と3日続伸、ハイテク株が上昇エヌビディア が牽引 ― ＮＹダウ 49662.66 ( +129.47 ) Ｓ＆Ｐ500 6881.31 ( +38.09 ) ＮＡＳＤＡＱ 22753.64 ( +175.26 ) 米10年債利回り4.084 ( +0.024 ) ＮＹ(WTI)原油 65.19 ( +2.86 ) ＮＹ金 5009.5 ( +103.6 ) ＶＩＸ指数19.62 ( -0.67 ) シカゴ日経225先物 (円建て)57555 ( +295 )