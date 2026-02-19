俳優の中村倫也（39）が映画「君のクイズ」（監督吉野耕平、5月15日公開）で主演する。直木賞作家・小川哲さんの同名小説が原作。中村はクイズ界の絶対王者役を演じる。クイズ番組決勝戦の1対1の早押しクイズの最終問題で、主人公が対戦した神木隆之介（32）演じる男性が、問題文が読み上げられる前に正解を答え優勝。その不可解な出来事の謎に迫る。中村は「映画が終わるころ、超人的なクイズオタクの彼らの思考と、日常の