阪神の沖縄・宜野座キャンプで注目したのは新外国人投手、カーソン・ラグズデール、ダウリ・モレッタのシート打撃登板だった。長年の習慣で新戦力の投手が登板する際、ポケットからストップウオッチを取り出し、走者一塁時の投球タイムを計る。クイック投法ができるか否か。小さなことだが、日本で成功するカギを握る。走者が気になり、投球がおろそかになって、消えていった投手はいくらもいる。通らねばならない関門である。