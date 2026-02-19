大阪府羽曳野市は１８日、山入端創市長が市庁舎敷地内で喫煙したとして、自ら減給１０分の１（１か月）にしたと発表した。市によると、市庁舎敷地内は全面禁煙としているが、山入端市長は昨年９月２２日夜、公務までの待ち時間に、市役所の敷地内にある市長自家用車駐車スペースに止めた車の中で喫煙した。同市では、敷地内だけではなく、職員の勤務時間中の喫煙自体を禁止しており、違反した職員を昨年１１月に懲戒処分した