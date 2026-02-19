Image: HORIZON ARROW こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。みなさんはバッテリー上がりを経験したことはありますか？ 筆者は真夏と真冬に遭遇し、お出かけの予定も大きく狂いました。それから充電式ジャンプスターターを購入したものの、発火が怖くて車内には置いていないので実は対策になっていないんですよね……。そんな悩みを解決するのが事前