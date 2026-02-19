『仮面ライダーW』鳴海亜樹子役「亜樹子は、大阪出身でコメディアン気質のヒロイン。ドラマの舞台になっている架空の都市・風都で父親がやっていた探偵事務所の所長を名乗って、主人公たちと一緒に怪人たちが起こす事件の解決に挑む役です。ツッコミが得意で、どこからともなく出てくる緑のスリッパではたくシーンが話題に。金色の文字でツッコミが書かれていて、亜樹子といえば緑のスリッパと言われるくらいトレードマークになり