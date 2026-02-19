ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイル決勝が18日に行われ、深田茉莉（ヤマゼン）が87.83点で金メダルを獲得した。ゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）が87.48点で銀メダル、村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が85.80点で銅メダルとなる僅差の大接戦。メダルの色を分けたものはなんだったのか。スロープスタイルのコース前半は形状の異なるレールなどが複合的に設置され、「ジ