フジテレビ系「めざましテレビ」ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が同種目日本初の金メダルを獲得した。2人はフジテレビ系「めざましテレビ」に生出演。お互いの尊敬するところなどを語った。ショートプログラム（SP）で5位と出遅れるも、フリーで世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。列島歓喜から2日、2人は