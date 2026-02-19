UEFAユースリーグに5万人の観衆が集まった特別な舞台は育成に何をもたらすのだろうか。2月5日に5万人の観衆が詰めかけたスタジアムで行われたケルンU-19とインテルU-19の一戦は、単なるユース年代の国際試合以上の意味を持っていた。舞台となったのは、普段はプロの試合が行われるライン・エネルギースタジアム。大会はユース年代のCLと言われるUEFAユースリーグである。当初はCL出場クラブと同じ組み合わせで行われていたが