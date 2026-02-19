ハンブルガーSVが特別ユニを発表ドイツの名門ハンブルガーSVは「1887」年に創設され、今年2月14日のウニオン・ベルリン戦でブンデスリーガ通算「1887」試合目を迎えた。これを記念した特別デザインのユニフォームが発表された。高原直泰や酒井高徳、伊藤達哉など日本人選手も所属したハンブルガーSVはブンデスリーガ3度の優勝経験を持ち、2017年に初の2部降格となるまでは1部から降格経験がなかった。今季、8年ぶりとなる1部復