長崎MFマテウス・ジェズスに高級車が贈呈された昨季のJ2リーグMVPに輝いたV・ファーレン長崎MFマテウス・ジェズスがクラブのオフィシャルパートナーから高級車を贈呈された。ジェズスは昨季のJ2リーグで38試合に出場。19得点5アシストを決める活躍で、長崎の8年ぶりとなるJ1復帰に大きく貢献。MVPと得点王をダブル受賞した。そんなジェズスはクラブオフィシャルパートナーの松藤グループよりMVP OF THE YEARに選ばれ、「BMW