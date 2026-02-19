AI¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎPerplexity¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤«¤é¼Â¸³Åª¤Ë¹­¹ð¤Î·ÇºÜ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢AI¤ËÂÐ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯Ëö¤«¤é¹­¹ð·ÇºÜ¤òÃÊ³¬Åª¤ËÇÑ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ÐºÑ»æ¡¦Financial Times¤ÎÊóÆ»¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Perplexity drops advertising as it warns it will hurt trust in AIhttps://www.ft.com/content/6eec07a5-34a8-4f78-a9ed-93ab4263d43cPerplexity¤Ï2024Ç¯11·î12Æü¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¹¥´ñ