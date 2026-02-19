俳優の中村倫也（３９）が、映画「君のクイズ」（５月１５日公開、吉野耕平監督）に主演し、クイズプレーヤー役を演じていることが１８日、分かった。直木賞作家・小川哲氏の同名小説の実写化。賞金１０００万円をかけたクイズ番組の決勝で、ライバルのクイズプレーヤーが問題を聞かない「０文字解答」で正解し、その謎に迫るスリリングなストーリーだ。優勝候補の主人公・三島を演じる中村は「テレビで見るクイズプレーヤー