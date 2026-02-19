アメリカとイランの核問題をめぐる協議が続く中、アメリカのトランプ政権が近く、イランに対し大規模な攻撃に踏み切る可能性があるとアメリカメディアが報じました。アメリカのニュースサイト、アクシオスは18日、関係者の話として、アメリカが近くイランに対して軍事攻撃に踏み切る可能性があると報じました。攻撃はイスラエルとの共同作戦になる見込みで、数週間にわたる大規模なものになり、本格的な戦争になる可能性が高いとし