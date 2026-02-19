中村倫也（39）が映画「君のクイズ」（吉野耕平監督、5月15日公開）に主演することが18日、分かった。直木賞作家・小川哲氏が日本推理作家協会賞を受賞した22年の同名小説の映画化作品。中村は、クイズ界の絶対王者としてクイズ番組の優勝候補と目された主人公を演じる。「この映画が終わるころ、超人的なクイズオタクの彼らの思考と、日常の端々で無数にある選択を繰り返す私たちの人生は、きっと交錯するはず」とコメントした。