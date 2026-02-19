渋川西バイパスが全線開通国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所は2026年2月18日、上信道の一部を構成する国道17号の渋川西バイパスが、3月14日（土）15時半に開通すると発表しました。【地図】渋川西バイパス（上信道）の開通ルートを見る上信道は、群馬の新たな東西軸として、関越道の渋川伊香保IC付近（群馬県渋川市）から吾妻川やJR吾妻線沿いに西進し、上信越道の東部湯の丸IC付近（長野県東御市）までを結ぶ計画の