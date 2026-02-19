りくりゅうの金メダルにカナダからも祝福の声が上がった(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアでは、日本の三浦璃来／木原龍一組が金メダルに輝いた。2人により成し遂げられた、同種目日本選手初の快挙を称える反響は今もなお続いている。【動画】「お寿司食べる人？」三浦璃来が眠る木原龍一を起こすシーンを見るショートプログラム5位からフリーで世界最高得点をマークし頂点に立つという劇的な展