▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・１９日５時）【宗谷地方】雪後くもり【上川地方】くもり時々雪【留萌地方】くもり時々雪【網走地方】くもり時々雪【北見地方】くもり一時雪【紋別地方】くもり時々雪【釧路地方】くもり一時雪【根室地方】くもり時々雪【十勝地方】くもり後晴れ【胆振地方】くもり一時雪【日高地方】くもり一時雪【石狩地方】暴風雪【空知地方】暴風雪【後志地方】暴風雪【渡島地方】くもり一時雪【檜山