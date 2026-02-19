メジャー30球団のキャンプ地では、3月5日に開幕する2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への熱気が高まり始めている。そうした中、カリフォルニア・ポスト紙は、パドレスのスター、フェルナンド・タティス外野手（27）が、WBCで侍ジャパンと対戦することについて「手強い相手だが、倒すのは俺たちだ」と言い切ったと報じた。タティスは今回がWBC初出場となるが、自身の祖国であるドミニカ共和国が優勝すると信じ