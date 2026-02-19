ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）のオープン戦デビュー戦が２０日（日本時間２１日）の敵地・カブス戦になる見通しであることを１８日（同１９日）、ベナブル監督が明かした。３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する村上。ホワイトソックスの野手組は１５日（同１６日）にキャンプインしたばかりだが、指揮官は「ＷＢＣに出場するメンバーはしっかりとケアしていきたい」と説明し、出場