KARAのスンヨンが、大胆な衣装で視線を集めた。スンヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「2日間ありがとうございました」「楽しく過ごせてほんと幸せ！またね」とコメントを添えて写真を投稿した。【写真】スンヨン、“はち切れそう”なコスプレSHOT公開された写真には、ステージ裏でポーズを取るスンヨンの姿が収められている。ブラックのビスチェ風トップスにフレアスカートを合わせ、37歳とは思えない美貌を披露した。